Sześć zadań będzie w przyszłym roku realizowanych w ramach Nowosolskiego Budżetu Obywatelskiego. Dwa z nich związane z zagospodarowaniem zieleni nie musiały brać udziału w głosowaniu, ale cztery o charakterze inwestycyjnym wybrali mieszkańcy. – To są zadania, przede wszystkim na Kaczej Górce, które dotyczą szeroko rozumianej rekreacji i bezpieczeństwa – mówi Łukasz Chybiński z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

Na realizację zadań Nowosolskiego Budżetu Obywatelskiego w 2027 roku miasto przeznaczyło pół miliona złotych.