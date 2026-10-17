720 Zielonogórzan wzięło udział w tegorocznym Balu Seniora, który odbył się w hali CRS. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej kolacji i rozmów przy stołach. Następnie otwarto artystyczną część imprezy, podczas której nie zabrakło tańców i zabaw integracyjnych. Warto dodać, że najstarszy uczestnik balu miał 97 lat.

Jak twierdzą seniorzy, takie inicjatywy dają wiele radości i możliwości integracji z drugim człowiekiem:

– Coroczne bale to już zielonogórska tradycja – podkreśla Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry:

– Chcemy tworzyć miasto przyjazne dla osób starszych – dodaje prof. Grażyna Miłkowska, wiceprzewodnicząca Zielonogórskiej Rady Seniorów:

Warto dodać, że bal został zorganizowany w ramach XXVII Lubuskiego Tygodnia Seniora.