Izraelska policja poinformowała o aresztowaniu 10 osób podejrzewanych o udział w atakach na konwój przewożący dyplomatów z kilku krajów, w tym Polski, oraz na amerykańską dziennikarkę na Zachodnim Brzegu Jordanu – powiadomiła w poniedziałek (19 października) agencja AFP. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym Polacy.

Aresztowań dokonano w związku ze śledztwem, w które oprócz policji zaangażowana jest też izraelska służba Szin Bet, odpowiedzialna za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Izraelscy osadnicy pobili 54-letnią fotoreporterkę amerykańskiego dziennika

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W piątek izraelscy osadnicy pobili 54-letnią fotoreporterkę amerykańskiego dziennika „Washington Post” Heidi Levine. Kobieta trafiła do szpitala ze złamanym żebrem, kilkoma złamanymi kręgami i poważnymi obrażeniami dłoni.

Wiewiór: w wyniku incydentu żaden z polskich dyplomatów nie odniósł obrażeń

Dzień później zaatakowany został konwój dyplomatów izraelscy osadnicy zaatakowali delegację dyplomatyczną, w której byli przedstawiciele Polski, Francji i Belgii – podał portal Al-Dżazira, powołując się na izraelskie Radio Wojskowe. Napastnicy mieli otoczyć samochody dyplomatów i wybić szybę w jednym z pojazdów. Jak poinformował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór, w wyniku incydentu żaden z polskich dyplomatów nie odniósł obrażeń.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio w sobotę wyraził zaniepokojenie atakami osadników na Zachodnim Brzegu, w tym pobiciem fotoreporterki. Dodał, że USA wezwały Izrael do stanowczej reakcji.

Ukarania sprawców ataków domagają się także władze Francji, Belgii i Polski. Rzecznik polskiego MSZ podkreślił, że Polska „konsekwentnie sprzeciwia się przemocy ze strony izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu”. Wyraził też oczekiwanie podjęcia przez Izrael „skutecznych działań, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości”.