Sankcje USA wobec Rosji zostały zawieszone na 60 dni – poinformował szef amerykańskiej dyplomacji. Wcześniej prezydent USA poinformował o ich zniesieniu.

Przed wylotem do Uzbekistanu i Indii Marco Rubio powiedział dziennkarzom, że na razie ograniczenia będą tylko zawieszone.

„Myślę, że prezydent chce to zrobić na 60 dni, by przeanalizować, jak sankcje i cła wpłyną na światową i naszą gospodarkę” – powiedział.

Wcześniej Donald Trump podczas spotkania z darczyńcami jego komitetu wyborczego na Florydzie mówił, że decyzja o odejściu od sankcji „była korzystna dla kraju i świata”.

Zawieszona ustawa nakazywała wprowadzenie 500-procentowych ceł na towary z Rosji i 100-procentowe cła na towary od pięciu największych importerów rosyjskiej ropy i gazu oraz pięciu państw, które umożliwiały obchodzenie sankcji.