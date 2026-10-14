Co najmniej cztery osoby zginęły w Łucku na zachodzie Ukrainy (ok. 90 km od granicy z Polską) w wyniku rosyjskiego ataku dronowego – poinformowała w środę po południu (14 października) miejscowa policja. W trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do pięciu.

Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji, w Łucku w wyniku uderzenia bezzałogowca doszło do pożaru hurtowni spożywczej. „Według wstępnych ustaleń cztery osoby zginęły, są też ranni” – przekazały służby prasowe policji na Facebooku, dodając, że na miejscu utworzono zaplecze ratunkowe i namioty dla poszkodowanych mieszkańców.

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Wcześniej władze obwodu wołyńskiego informowały o trzech ofiarach śmiertelnych i 10 rannych w tym obiekcie handlowym. W wyniku odłamków uszkodzony został również pobliski blok mieszkalny, gdzie obrażenia odniosły dwie osoby, w tym dziecko. Na miejscu pracują ratownicy, strażacy i policjanci.

W Kijowie zginęło pięć osób, a 36 zostało rannych

Równolegle wzrósł bilans ataków na stolicę Ukrainy. Jak poinformowała stołeczna policja, w Kijowie zginęło pięć osób, a 36 zostało rannych. Wcześniejsze doniesienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) informowały o trzech ofiarach śmiertelnych w stolicy.

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Łuck i obwód wołyński były atakowane przez siły rosyjskie co najmniej 15 razy od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 r. Najtragiczniejszy w skutkach był dotąd atak na lotnisko wojskowe 11 marca 2022 r., w którym zginęło czterech wojskowych, oraz uderzenie rakietowe w zakład szwedzkiej firmy SKF z 15 sierpnia 2023 r., gdzie śmierć poniosło trzech cywilnych pracowników.