Unia Europejska otworzyła we wtorek (13 października) kolejne dwa klastry w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności. Do otwarcia pozostają dwa inne bloki tematyczne: klimat i rolnictwo.

Chwilę wcześniej otwarto te same klastry z Ukrainą.

Wicepremierka Mołdawii Cristina Gherasimov powiedziała na konferencji prasowej, że za tymi klastrami kryją się kwestie dotyczące codziennego życia ludzi.

Chodzi o bezpieczeństwo kupowanych produktów, prawa pracownicze, jakość edukacji oraz bezpieczeństwo usług cyfrowych, z których korzystają obywatele. Dla mieszkańców Mołdawii reformy te oznaczają lepszą ochronę konsumentów, bezpieczniejsze warunki pracy i szersze możliwości podnoszenia kwalifikacji. Z perspektywy przedsiębiorcy oznaczają one prostsze procedury, przewidywalne zasady oraz dostęp do większego grona klientów

– wymieniała.

Kos: otwarto cztery klastry, a kolejne dwa są w planach

Unijna komisarka ds. rozszerzenia Marta Kos wyraziła przekonanie, że do końca roku uda się otworzyć pozostałe dwa klastry zarówno z Mołdawią, jak i Ukrainą. – Na początku roku sytuacja z rozszerzeniem wyglądała inaczej, a spójrzmy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Otwarto cztery klastry, a kolejne dwa są w planach i zarówno Mołdawia, jak i Ukraina są na to gotowe – podkreśliła.

– Oczywiście, nie mogę dać 100-procentowych gwarancji, ale widząc, jak państwa członkowskie pomagają (…), jestem przekonana, że odniesiemy sukces i otworzymy wszystkie klastry przed końcem roku – dodała Kos.

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Kiszyniów i Kijów rozpoczęły we wtorek negocjacje w obszarach integracji, które dotyczą większości kwestii związanych z gospodarką. Klastry obejmują dostosowanie przepisów w zakresie m.in. bankowości, zatrudnienia i prawa spółek, a także przygotowania do wejścia na wspólny rynek UE, co oznacza wdrożenie czterech unijnych swobód dotyczących przepływu osób, towarów, kapitału i usług.

Wcześniej UE otworzyła z Ukrainą i Mołdawią dwa inne klastry – dotyczące kwestii podstawowych oraz polityki zagranicznej i obronnej. Pozostały: klimat i rolnictwo.

Proces akcesyjny Mołdawii jest powiązany z procesem akcesyjnym Ukrainy. Kiedy więc negocjacje z Ukrainą uległy zamrożeniu z powodu weta Węgier pod rządami Viktora Orbana, nie było także postępów w negocjacjach z Mołdawią.

Kiszyniów złożył wniosek o przystąpienie do UE 3 marca 2022 r. – cztery dni po Ukrainie, która z kolei zrobiła to w kilka dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji.

Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r. W czerwcu 2024 r. formalnie rozpoczęły negocjacje akcesyjne; na formalne przejście do rozmów o konkretnych rozdziałach negocjacyjnych (zgrupowanych w klastry) musiały jednak czekać dwa lata.