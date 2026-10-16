Szef niemieckiej dyplomacji chce przywrócenia pełnej mocy systemu Starlink dla Ukrainy. Johann Wadephul w niemieckiej telewizji powiedział, że czeka na wyjaśnienie sytuacji przez amerykańskich partnerów.

Minister spraw zagranicznych Niemiec przypomniał, że jego kraj ponosi część opłat za amerykański system internetu satelitarnego służącego Ukrainie, a nie otrzymał wyjaśnień, dlaczego przepustowość została ograniczona.

Mamy pytania do naszego amerykańskiego sojusznika. To musi zostać wyjaśnione. Wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane

– powiedział Johann Wadephul w telewizji ZDF dodając, że interpretuje tę sytuację na tle niełatwych dla prezydenta Trumpa wyborów połówkowych w USA.

„Widzę w obu amerykańskich dużych partiach dużą chęć wspierania Ukrainy i po tych wyborach ono jeszcze wzrośnie. Dlatego ostatecznie nie będzie końca amerykańskiej pomocy dla Ukrainy” – ocenił szef niemieckiej dyplomacji.