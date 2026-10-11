Seniorzy z miejscowości żarskiej gminy jutro rozpoczynają świętowanie. Równolegle w miejscach spotkań w Mirostowicach Górnych i Grabku przez kilka kolejnych dni wiele wydarzeń z okazji Tygodnia Seniora.

Do integracji zachęca wójt i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak mówi włodarz gminy Leszek Mrożek inauguracja rozpocznie się w klubie seniora w Mirostowicach Górnych. – W planach wiele propozycji od zajęć florystycznych, rozmów z dietetykiem, po warsztaty kulinarne – zaznacza szef samorządu:

Początek jutrzejszej inauguracji godzina 13.00.