Zabytkowy cmentarz przy szpitalu w Międzyrzeczu-Obrzycach przejdzie rewitalizację. Inwestycję za blisko 3 mln zł zlecił Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

– Zadanie przeprowadzimy w ramach projektu „Żywe miejsca pamięci”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi wicemarszałkini województwa Anna Chinalska:

Według różnych szacunków w latach 1941-45 naziści wymordowali ok. 7-12 tysięcy pacjentów szpitala w Obrzycach uznanych za chorych psychicznie. Chowani byli w zbiorowych mogiłach.

– Chcemy upamiętnić ofiary tej zbrodni, jak również pacjentów i pracowników szpitala, który zostali tam pochowani przed wojną – mówi Cezary Wysocki, dyrektor departamentu geodezji, gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w urzędzie marszałkowskim:

Szpital w Obrzycach wybudowany został w latach 1901-1904. Obecnie jest własnością województwa.