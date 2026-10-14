Jak już informowaliśmy, ratusz w Ośnie Lubuskim znalazł się w elitarnym gronie obiektów z całego kraju, otrzymując wyróżnienie w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu”. To szczególne uznanie w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

– Nie spoczywamy na laurach. Wyróżnienie cieszy, ale nasze miasto ma wiele zabytków o które musimy zadbać. Teraz czas na mury obronne – mówi Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośna Lubuskiego.

Podobnie, jak w przypadku renowacji ratusza, samorząd stara się co roku pozyskiwać zewnętrzne dofinansowania do prac remontowych ośniańskich zabytków.