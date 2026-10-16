W Polsce każdego roku z powodu raka piersi umiera ponad 6 tysięcy kobiet. Dane za 2023 rok wskazują, że diagnozę raka piersi usłyszało blisko 22 tysiące kobiet.

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Z tej okazji w Centrum Diagnostyki Chorób Sutka w Zielonej Górze został zorganizowany dzień otwarty, który wpisuje się w obchody Różowego Marszu. Było to spotkanie o charakterze edukacyjnym, podczas którego można było dowiedzieć się więcej o profilaktyce, samobadaniu, mammografii i USG.

Jak zaznacza Irena Szarach, pielęgniarka z Centrum, była to również szansa na obejrzenie gabinetów i zapoznanie się ze sprzętem używanym podczas badań.

Zdaniem jednej z uczestniczek, taka inicjatywa pozwala lepiej poznać przebieg badań i oswoić się z myślą o ewentualnej wizycie w centrum diagnostycznym.

Niestety, chorobę wykrywa się we wczesnym stadium jedynie w 40% przypadków, dlatego tak ważne są edukacja zdrowotna i regularne samobadanie.