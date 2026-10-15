Reprezentacja Polski w futsalu przebywa w Gorzowie na zgrupowaniu przed środowym meczem z Bośnią i Hercegowiną, pierwszym dla biało-czerwonych w II rundzie eliminacji Mistrzostw Świata.

Polscy futsaliści po raz trzeci goszczą w Gorzowie: dwa lata temu grali tu ze Słowacją w eliminacjach Mistrzostw Europy a przed rokiem w towarzyskim meczu z Holandią. Z ponownej gry w Arenie Gorzów cieszy się selekcjoner futsalowej kadry Polski Błażej Korczyński:

Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron liczy, że hala na mecz z Bośniakami będzie wypełniona po brzegi. Sporą część trybun ma tak jak przed rokiem i dwoma laty zapełnić młodzież z klubów piłkarskich w regionie:

Mecz Polska – Bośnia i Hercegowina w Arenie Gorzów w środę o 18:00.