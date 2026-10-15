Gmina Brzeźnica planuje budowę zbiornika retencyjnego w Stanowie. Obiekt ma powstać w miejscu starego i zarośniętego stawu w miejscowości. Samorząd otrzymał na wykonanie prac dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych.

Urząd podpisał już umowę na pomoc finansową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Jak zaznacza wójt gminy Artur Romejko zbiornik będzie wykorzystywany także przez strażaków na wypadek pożaru, ale będzie pełnił również rolę rekreacyjną. – Powstanie tam pomost mała architektura – dodaje włodarz gminy:

Szacowany koszt robót to 120 tysięcy złotych.