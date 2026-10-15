Dziś i jutro na terenie powiatu gorzowskiego odbywają się ćwiczenia obronne. Ćwiczenia odbywają się pod kryptonimem „Odporność 26” i mają na celu doskonalenie współpracy administracji publicznej i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Mieszkańcy mogą zauważyć w tym czasie zwiększoną obecność żołnierzy, policjantów i strażaków. Możliwe są także czasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz funkcjonowaniu niektórych obiektów.

Jak podkreślają organizatorzy, działania mają charakter szkoleniowy i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia dla mieszkańców.

Mówi Natalia Jasińska, kierownik biura zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Starostwa Powiatowego w Gorzowie:

Działania zaplanowano m.in. w Kostrzynie nad Odrą, Witnicy, Bogdańcu, Kłodawie i Santoku oraz w budynku starostwa powiatowego w Gorzowie.