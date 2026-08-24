Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza mieszkańców do włączenia się w działania na rzecz jakości życia w gminie. Placówka zachęca do dołączenia do interdyscyplinarnego zespołu do spraw rozwiązywania problemów społecznych.

Efektem końcowym pracy zespołu ma być dokument, który wyznaczy kierunki polityki społecznej na kolejne lata. Jak mówi kierownik GOPS-u Krzysztof Łoziński celem jest identyfikowanie najważniejszych potrzeb i problemów mieszkańców.

– Chcemy, aby Brzeźniczanie i mieszkańcy pozostałych miejscowości wskazali co warto kontynuować i czy są inne obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi – zaznacza przedstawiciel ośrodka:

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, reprezentowaną instytucję lub środowisko oraz dane kontaktowe należy przesyłać na adres internetowy GOPS-u. Więcej szczegółów w tej sprawie znaleźć można w mediach społecznościowych placówki.