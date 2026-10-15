To propozycja dla całych rodzin. Już w najbliższą sobotę dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych.

Krajowe Trening Rodzinny zorganizowany zostanie w 22 miejscach województwa lubuskiego. Ich listę znaleźć można na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– To okazja, by wspólnie z dziećmi zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo najbliższych – mówi wojewoda lubuski Marek Cebula:

– Podczas treningu wiele będzie mówiło się także o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży – mówi Marzena Pulik -Sowińska, lubuski kurator oświaty:

– Udział w treningu wezmą także strażacy i policjanci – mówi inspektor Tomasz Zgirski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie:

Krajowy trening rodzinny trwać będzie w godz. 10-14. Do udziału w wydarzeniu nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść.