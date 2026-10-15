Gościem Daniela Rutkowskiego jest Władysław Komarnicki, senator KO
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Władysław Komarnicki, senator KO
Koniec przerwy w ukraińskich atakach na rosyjskie rafinerie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada kolejne uderzenia i ostro krytykuje Waszyngton. W...
W wielu lokalizacjach kraju odnotowano już poranne przymrozki i mgły. Policja przypomina kierowcom o zdjęciu nogi z gazu i dostosowaniu...
Parkowanie w Słubicach to poważny problem. Choć miejsc parkingowych przybywa, są one stale zajęte. Samorząd zwraca uwagę, że często dzieje...
Żagań włączył się do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Dzieciństwo bez przemocy”. W ramach 3 edycji inicjatywy magistrat ogłosił konkursy dla...
Starosta sulęciński i dowódca 151. batalionu lekkiej piechoty w Skwierzynie podpisali porozumienie o współpracy. W przypadku powiatu współpracę będzie koordynowało...
W nocy z środy na czwartek doszło do pożaru w mieszkaniu na pierwszym piętrze w bloku przy ul. Budowlanych. Jedna...
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