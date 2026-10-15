Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze przygotowuje się do zimy. Pracownicy zabezpieczają zewnętrzne kojce przed wiatrem, odnawiają podłoże i wymieniają słomę w budach. Potrzebne jest też wsparcie mieszkańców.

Jak mówi Krzysztof Rukojć, dyrektor placówki, kojce są osłaniane plandekami i banerami, a wejścia do bud dodatkowo zabezpieczane są specjalnymi kurtynami:

Placówka prosi także o przekazywanie grubych koców, kołder z syntetycznym wypełnieniem i ręczników. Mogą one posłużyć zwierzętom zarówno w zewnętrznych kojcach, jak i w budynku schroniska:

Dary można przynosić do schroniska przy ul. Szwajcarskiej 4 w Zielonej Górze. Warto doda, że obecnie w przytulisku przebywa 119 psów i około 170 kotów.