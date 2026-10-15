Rusza ogólnopolska akcja Lasów Państwowych pod nazwą „Stroisz”. Jej celem jest zapobieganie nielegalnego wycinania gałęzi drzew iglastych, a także usuwania mchów oraz innych elementów runa leśnego. Co roku odnotowuje się przypadki wykorzystywania ich na stroiki na nagrobki.

Straż Leśna wspólnie z innymi służbami prowadzić będzie patrole, aby minimalizować powstające w ten sposób szkody. Jak mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań przed listopadowym świętem zwiększa się ilość przypadków wycinania gałęzi świerków czy jodeł. – Patrole wykorzystują nowoczesny sprzęt, aby monitorować tereny leśne. Przestrzegamy przed niszczeniem lasów – podkreśla nadleśniczy:

– Kończymy akcję Jesień, a od poniedziałku ruszają patrole mające przeciwdziałać wycinaniu gałęzi na stroiki. Niestety wciąż usuwa się całe połacie mchów, które wykorzystuje się później jako element ozdobny – zaznacza przedstawiciel nadleśnictwa:

Dodajmy, że akcja „Stroisz 26” potrwa do pierwszych dni listopada.