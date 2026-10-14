Jest akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom oskarżonym o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło w wigilijną noc 2024 roku w Gostchorzu.

Według ustaleń śledczych mężczyźni mieli skrępować ofiarę taśmą i pobić, na ciele ujawniono szereg obrażeń, w tym połamane żebra. W wyniku odniesionych obrażeń 73-letni mężczyzna zmarł. Sprawcy zabrali mienie o wartości ponad 48 000 zł, w tym gotówkę oraz sprzęty RTV.

Jak mówi prokurator Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zebrane dowody były na tyle mocne, że pozwoliły na oskarżenie trzech osób.

Wszyscy trzej mężczyźni byli wcześniej karani. Poznali się podczas odbywania kar pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Oskarżonym w wieku 39, 40 i 42 lat grozi nawet dożywocie.