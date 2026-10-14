Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej prowadzi bezpłatne warsztaty z zakresu ochrony ludności. W ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowano 100 spotkań, w których może wziąć udział dwa tysiące osób.

Jak mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa organizacji, uczestnicy uczą się między innymi, jak przygotować się na pierwsze 72 godziny sytuacji kryzysowej:

Warsztaty są przeznaczone dla osób pełnoletnich i odbywają się bezpłatnie w parafialnych zespołach Caritas. Osoby zainteresowane udziałem mogą znaleźć szczegółowe informacje i numer kontaktowy na stronie internetowej organizacji.

Sylwia Grzyb była dzisiaj gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra, jej zapis dostępny jest na www.rzg.pl.

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Wysłuchaj całej rozmowy: Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa Caritas Diecezjalnej