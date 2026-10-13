Bartłomiej Kisiel i Alan Ciereszko będą od przyszłego sezonu lekkoatletycznego reprezentować ALKS AJP Gorzów.

To zawodnicy, którzy przychodzą odpowiednio z KS SMS Szklarska Poręba i Hermesa Gryfino. Obaj specjalizują się w biegu na 800 metrów i mają już międzynarodowe doświadczenie, reprezentowali bowiem Polskę podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Europy do lat 20 i w międzynarodowych meczach. Lepsze rezultaty w ostatnich latach notował Kisiel, który we wspomnianych mistrzostwach w Tampere był 13., jest też aktualnym wicemistrzem Polski do lat 23 i 5. zawodnikiem MP seniorów w biegu na 800.

Ciereszko był przed rokiem srebrnym medalistą MP do lat 20 a w Mistrzostwach Europy U20 zajął 17. lokatę. Obaj poprawili w tym roku swoje rekordy życiowe: Kisiel legitymuje się rezultatem 1:46,33 z mityngu w Brukseli, z kolei Ciereszko uzyskał 1:47,84 podczas Gorzów Meeting: