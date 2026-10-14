Z początkiem października w Zielonej Górze ruszyła ogrzewalnia Caritas dla osób potrzebujących.

Placówka przy ulicy Dworcowej 21 jest czynna codziennie, także w weekendy i święta, od 16.00 do 8.00 rano. Można się tam ogrzać, napić ciepłej herbaty i bezpiecznie przeczekać zimną noc. Mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa organizacji:

Oprócz ogrzewalni przy Dworcowej działa całoroczna łaźnia. Osoby potrzebujące mogą skorzystać z kosmetyków i otrzymać czystą odzież na zmianę:

Caritas apeluje również o przekazywanie do magazynu przy ul. Dworcowej 21 ciepłych ubrań, między innymi swetrów i spodni.

Wysłuchaj całej rozmowy: Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa Caritas Diecezjalnej