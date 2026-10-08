Październik jest miesiącem, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce raka piersi. Lubuszanki mogą bezpłatnie korzystać z programu profilaktyki raka piersi. Mammografia przysługuje kobietom od 45. do 74. roku życia i można ją wykonywać co dwa lata.

O tym, jak łatwo zapisać się na badanie i kiedy potrzebna jest dalsza diagnostyka, mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Joanna Branicka, rzeczniczka prasowa Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

NFZ przypomina też o samobadaniu piersi. Powinno je wykonywać raz w miesiącu każda kobieta po 20. roku życia:

Ważna jest także profilaktyka raka szyjki macicy. Kobiety od 25. do 64. roku życia mogą korzystać z programu obejmującego test HPV HR. Badanie pozwala wykryć zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jeszcze zanim pojawią się zmiany nowotworowe. W profilaktyce ważne są również szczepienia przeciwko HPV. Bezpłatnie mogą z nich korzystać dzieci i młodzież w określonych grupach wiekowych, a dla kobiet w wieku 30–40 lat dostępna jest 50-procentowa refundacja szczepionki na receptę.

Szczegóły dotyczące programów profilaktycznych i możliwości bezpłatnych badań można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.