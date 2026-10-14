Zachęcamy do wysłuchania rozmowy, dotyczącej kolejnego współdziałania chóru Cantus Humanus, orkiestry Arte Dei Suonatori i solistów w ramach projektu A Due Cori, który poświęcony jest muzyce z okresu panowania dynastii Wazów. Naszymi gośćmi są: Bartłomiej Stankowiak dyrektor artystyczny festiwalu Magna Opera Sacra i Aureliusz Goliński szef orkiestry Arte Dei Suonatori.