Zachęcamy do wysłuchania rozmowy, dotyczącej kolejnego współdziałania chóru Cantus Humanus, orkiestry Arte Dei Suonatori i solistów w ramach projektu A Due Cori, który poświęcony jest muzyce z okresu panowania dynastii Wazów. Naszymi gośćmi są: Bartłomiej Stankowiak dyrektor artystyczny festiwalu Magna Opera Sacra i Aureliusz Goliński szef orkiestry Arte Dei Suonatori.
Nowe eksponaty w Strefie SOWA w Żarach
Sznurografy czy Łoże Fakira, to nazwy niektórych nowych eksponatów, które pojawiły się w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Żarach....