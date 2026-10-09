Około 8 miesięcy – tyle wynosi czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w lubuskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Według danych jednostki, miesięcznie wystawianych jest około tysiąca skierowań w całym województwie. Najbardziej popularne są miesiące ciepłe i uzdrowiska nad morzem.

Mówi Sylwia Wojciech, kierownik działu lecznictwa uzdrowiskowego w lubuskim oddziale NFZ w Zielonej Górze:

Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe zależy m.in. od stanu zdrowia pacjenta:

Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni.