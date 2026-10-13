„Do Gorzowa wchodzi kolejny duży gracz” – tak prezydent Jacek Wójcicki komentuje zakup działki przy ul. Mironickiej przez niemiecką spółkę Sunday Natural International. Na dwudziestu hektarach powstanie fabryka. Spółka produkuje suplementy diety, witaminy, minerały, ekstrakty roślinne oraz tzw. „superfoods”.

Działka, na której powstanie nowy zakład produkcyjny, znajduje się naprzeciw budowanej fabryki uzbrojenia. Spółka kupiła ją od miasta za prawie 34, 5 mln zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Mironickiej teren przeznaczony jest na na obiekty produkcyjne, składy, magazynów, budynki usługowe oraz infrastrukturę dróg dojazdowych.