Siatkarze Żaka Krzeszyce przegrali u siebie z Sokołem Pyrzyce 1:3 w pierwszym w tym sezonie meczu III ligi lubuskiej.
O nieudanej inauguracji i perspektywach na ten sezon mówi grający trener Żaka Paweł Maciejewicz:
Siatkarze Żaka Krzeszyce przegrali u siebie z Sokołem Pyrzyce 1:3 w pierwszym w tym sezonie meczu III ligi lubuskiej.
O nieudanej inauguracji i perspektywach na ten sezon mówi grający trener Żaka Paweł Maciejewicz:
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