W Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w akcji gaśniczej pożaru hali magazynowej na terenie strefy ekonomicznej.

W spotkaniu wzięli udział burmistrzyni Słubic Marzena Słodownik oraz starosta słubicki Leszek Bajon, którzy osobiście podziękowali strażakom za ich zaangażowanie, odwagę i profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

– Tylko dzięki nim nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru – mówi Marzena Słodownik.

Starszy brygadier Michał Borowy, komendant powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przyznał, że akcja była trudna, ale strażacy na takie wyzwania są przygotowani.

Marcin Żenowski z OSP w Golicach mówi, że to była jedna z najtrudniejszych akcji w których uczestniczył.

Pożar jednej z hal magazynowych w słubickiej strefie gospodarczej wybuchł 4 października. Jego gaszenie było wielogodzinną i wymagającą akcją, która wymagała sprawnej współpracy wielu osób oraz odpowiedniej koordynacji działań.