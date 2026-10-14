W Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w akcji gaśniczej pożaru hali magazynowej na terenie strefy ekonomicznej.
W spotkaniu wzięli udział burmistrzyni Słubic Marzena Słodownik oraz starosta słubicki Leszek Bajon, którzy osobiście podziękowali strażakom za ich zaangażowanie, odwagę i profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
– Tylko dzięki nim nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru – mówi Marzena Słodownik.
Starszy brygadier Michał Borowy, komendant powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach przyznał, że akcja była trudna, ale strażacy na takie wyzwania są przygotowani.
Marcin Żenowski z OSP w Golicach mówi, że to była jedna z najtrudniejszych akcji w których uczestniczył.
Pożar jednej z hal magazynowych w słubickiej strefie gospodarczej wybuchł 4 października. Jego gaszenie było wielogodzinną i wymagającą akcją, która wymagała sprawnej współpracy wielu osób oraz odpowiedniej koordynacji działań.
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