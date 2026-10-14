Rada Ministrów przyjęła we wtorek (13 października) rozporządzenie rozszerzające pomoc dla rolników, których uprawy ucierpiały wskutek niekorzystnych zjawisk pogodowych. Nowe przepisy przewidują także dodatkowe wsparcie dla hodowców trzody chlewnej i ułatwienia w finansowaniu działalności rolniczej.

Chodzi o rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Regulacja rozszerza możliwości udzielania pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, a także wprowadza nowe formy wsparcia dla hodowców trzody chlewnej i ułatwienia w dostępie do finansowania działalności rolniczej.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc będzie mogła trafić do gospodarstw, których uprawy ucierpiały w 2026 r. w wyniku wiosennych przymrozków, gradu, ulewnych deszczy lub huraganów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie oszacowanie szkód przez komisję oraz wykazanie strat przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej gospodarstwa.

Rolnicy, którzy ze wskazanych przyczyn zanotowali stratę od 30 do 50 proc. plonu, otrzymają pomoc w wysokości 1 tys. zł na hektar upraw. W przypadku straty od 50 do 70 proc. średniej rocznej produkcji wartość ta wzrasta do 2 tys. zł na hektar. 3 tys. zł na hektar mogą otrzymać rolnicy, których straty przekroczyły 70 proc. plonu.

Wsparciem zostaną objęci również producenci wybranych owoców i warzyw, których uprawy ucierpiały wskutek wysokich temperatur sięgających co najmniej 37 st. C w dniach 27-29 czerwca 2026 r. Pomoc będzie przysługiwała gospodarstwom położonym na obszarach wskazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, a wystąpienie szkód będzie musiał potwierdzić wojewoda.

Dla upraw chmielu, malin, jeżyn, porzeczek, jagód, żurawiny, świdośliwy, truskawek, poziomek, agrestu i borówek stawki pomocy wyniosą 1 tys. zł na hektar. W przypadku upraw cebuli, ogórków, pomidorów, selera, fasoli i grochu przewidziano 300 zł na hektar.

Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń otrzymają ponadto 1 tys. zł na każdą zarejestrowaną lochę, której oznakowanie kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym zgłosili do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Przewidziano także dofinansowanie do zakupu loszek hodowlanych w wieku do 12 miesięcy, które mają świadectwo zootechniczne. Wsparcie na jedno zwierze zostanie wypłacone przez ARiMR w dwóch ratach po 1 tys. zł – pierwszą rolnicy otrzymają po złożeniu wniosku, a drugą po 8 miesiącach pod warunkiem utrzymania stada co najmniej takiej samej liczby loszek hodowlanych lub loch jak w dniu złożenia wniosku.

Rozporządzenie zwiększa również z 5 tys. zł do 7 tys. zł wysokość wsparcia na zakup buhaja czystorasowego.

Nowe przepisy zmieniają również zasady weryfikacji obowiązku ubezpieczenia upraw. Przy ocenie spełnienia warunku ubezpieczenia będzie brane pod uwagę objęcie ochroną co najmniej połowy powierzchni upraw w roku wystąpienia szkód, a nie w dniu wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego.

Rozporządzenie umożliwia ponadto udzielanie rolnikom kredytów bankowych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych związanych z działalnością rolniczą oraz doprecyzowuje zasady udzielania pożyczek na ten cel.

Rolnicy, których przychody spadły o co najmniej 30 proc. z powodu szkód w uprawach, chorób zwierząt lub spadku cen produktów rolnych, będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania. MRiRW wskazało, że pomoc kredytowa obejmie zobowiązania podjęte nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o kredyt.

Kredyt objęty pomocą nie będzie mógł przekroczyć wartości zobowiązań ani 3 mln zł na gospodarstwo lub dział specjalny produkcji rolnej. Rolnik będzie płacił oprocentowanie w wysokości 3 proc., a pozostałą część pokryje ARiMR. Dopłaty będą mogły obowiązywać do 10 lat.

Prowadzenie aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” przejmie natomiast prezes ARiMR od ministra cyfryzacji. Większość przepisów ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Wnioski o wsparcie w związku ze stratami spowodowanymi przymrozkami, gradem, nawalnym deszczem lub huraganem, a także upałami w dniach 27-29 czerwca, rolnicy będą mogli składać przez system ARMiR od 22 października do 16 listopada. Termin ten dotyczy także 1 tys. zł na lochę. Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu loszek hodowlanych Ministerstwo Rolnictwa ma ogłosić osobno.