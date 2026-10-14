Ochotnicza Straż Pożarna w Żarach Kunicach otrzymała 20 tysięcy złotych dotacji z programu „Lubuski Strażak 2026” na zakup niezbędnego wyposażenia dla ratowników. Całkowity koszt zadania to blisko 30 tysięcy złotych.

Pozostałe pieniądze pochodzą z miejskiej kasy i oszczędności jednostki. Jak mówi prezes OSP Paweł Żebrowski jest to sprzęt, który zwiększy bezpieczeństwo druhów podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. – To także inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza szef kunickich ochotników:

Dodajmy, że OSP Żary Kunice liczy 30 strażaków mogących wyjeżdżać do akcji ratowniczych.