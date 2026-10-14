Gościem Karoliny Kamińskiej jest Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnej Caritas
Gościem Karoliny Kamińskiej jest Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa diecezjalnej Caritas
Na plaży w Karwi śledczy żandarmerii badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Trwają...
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powołania w 1773 r....
Maciej Berek złożył w środę (14 października) podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. ...
Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem Ministra Energii w środę (14 października) litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 - 8,01...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Andrzej Jakubaszek Lubuska Rada Seniorów, Członek Rady Polityki Senioralnej przy Radzie Ministrów https://youtu.be/xafGZQAjAH8
Jak już informowaliśmy, ratusz w Ośnie Lubuskim znalazł się w elitarnym gronie obiektów z całego kraju, otrzymując wyróżnienie w kategorii...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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