Gościem Daniela Rutkowskiego jest Andrzej Jakubaszek Lubuska Rada Seniorów, Członek Rady Polityki Senioralnej przy Radzie Ministrów
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Andrzej Jakubaszek Lubuska Rada Seniorów, Członek Rady Polityki Senioralnej przy Radzie Ministrów
Maciej Berek złożył w środę (14 października) podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z formułą, że robi to „wobec prezydenta”. ...
Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem Ministra Energii w środę (14 października) litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 - 8,01...
Jak już informowaliśmy, ratusz w Ośnie Lubuskim znalazł się w elitarnym gronie obiektów z całego kraju, otrzymując wyróżnienie w kategorii...
W Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli...
Tematem dzisiejszej audycji z cyklu "Forum Rolnika" jest: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń - termin naboru _ _ _...
Żagań prowadzi badania ankietowe związane z opracowaniem diagnozy problemów społecznych. Magistrat oraz Centrum Usług Społecznych zachęcają mieszkańców do wypełnienia zamieszczonej...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra