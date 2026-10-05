Teren Nowego Miasta- to tam działa teraz Tomasz Rybak i jego Stowarzyszenie na rzecz estetyki Gorzowa. Chodzi o usuwanie z budynków, bram i innych elementów rozmaitych bohomazów.

W swoich mediach społecznościowych Tomasz Rybak pisze, że na Nowym Mieście trwają intensywne prace przy pięciu kamieniach z dotacji konserwatorskich, przydałoby więc też kolejne remonty chodników w tej okolicy.

Jak podaje: Szczególnie ul. Armii Polskiej wymaga interwencji, bo przy przejściach dla pieszych są wysokie krawężniki, co powoduje duży problem w poruszaniu się.

Tomasz Rybak zwraca też uwagę na fatalny stan słupów oświetleniowych należących do Enei. Zapewnił, że w obu przypadkach będzie próbował zainicjować poprawę infrastruktury.