Tematem dzisiejszej audycji z cyklu „Forum Rolnika” jest: Infrastruktura na obszarach wiejskich – Smart Village – termin naboru wniosku
Posłuchaj:
_ _ _
Forum Rolnika to audycja skierowana do polskich rolników. Aktualności dla rolników, informacje związane z polityką rolną, ale co najważniejsze informacje o tym skąd wziąć pieniądze na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych.
W audycji informacje o działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej audycji z cyklu „Forum Rolnika” znaleźć można na tej stronie.