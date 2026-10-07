Tematem dzisiejszej audycji z cyklu „Forum Rolnika” jest: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej (obszary: A, B, C) – termin naboru wniosków

Posłuchaj:

_ _ _

Forum Rolnika to audycja skierowana do polskich rolników. Aktualności dla rolników, informacje związane z polityką rolną, ale co najważniejsze informacje o tym skąd wziąć pieniądze na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych.

Więcej audycji z cyklu „Forum Rolnika” znaleźć można na tej stronie.