Ozdabiają swoje ciało, aby wspomóc zwierzęta – mowa o uczestnikach szóstej edycji Charity Tattoo Convent. To wydarzenie podczas którego zainteresowane osoby mogą zrobić sobie tatuaż lub piercing, a cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz lokalnych schronisk dla zwierząt.

Na miejscu pojawiło się wielu Zielonogórzan, którzy chętnie korzystają z usług specjalistów:

O szczegółach akcji mówi Nikola Stupienko, współorganizatorka wydarzenia:

Aleksandra Kuzajewska zajmująca się piercingiem, zwraca uwagę na to, że coraz więcej osób decyduje się na dodatkowe kolczyki i różnego rodzaju tatuaże:

Konwent tatuażu odbywa się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Impreza zakończy się o godzinie 18.00. Wstęp na wydarzenie jest możliwy po przyniesieniu puszki dobrej jakości karmy dla psa lub kota.