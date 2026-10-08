Pięć tysięcy cebul żonkila posadzili dziś w południe mieszkańcy na skwerze Wydarzeń Gorzowskich 31 Sierpnia 1982 roku. To już 22. edycja projektu „Pola Nadziei”, prowadzonego przez gorzowskie hospicjum. Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei i solidarności z osobami objętymi opieką hospicyjną.

Mówi prezes zarządu hospicjum Tadeusz Iżykowski:

Teren pod nasadzenia wyznaczyło i przygotowało miasto. Sadzeniem zajęły się przedszkolaki, seniorzy i przechodnie:

Mimo że to 22. akcja, pracownicy hospicjum nie ukrywali wzruszenia. Anna Kobyłka, koordynatorka do spraw zbiórek gorzowskiego hospicjum:

„Pola Nadziei” wiosną kwitną już między innymi na skwerach przy Białym Kościele, Łaźni czy Filharmonii Gorzowskiej.