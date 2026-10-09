Wilczyca z młodymi widziana w gminie Bogdaniec. Leśnik radzi jak się zachować w przypadku spotkania takiego zwierzęcia.

W gminie Bogdaniec, w okolicach starego cmentarza w Jenińcu, zaobserwowano wilczycę z młodymi. Spotkanie z tymi zwierzętami może budzić niepokój, dlatego warto wiedzieć, jak się zachować i czego unikać – mówi Adrian Kocoń, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec.

Wilki żyjące w lasach województwa lubuskiego mogą pojawiać się także w pobliżu miejscowości i zabudowań. Jak się okazuje, takie sytuacja zdarzają się coraz częściej.

Jeśli wilki pojawią się w pobliżu zabudowań, mieszkańcy proszeni są o powiadomienie Urzędu Gminy lub odpowiednich służb.