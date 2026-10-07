Zacieśnia się współpraca między Okręgową Izbą Adwokacką a Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach podpisanego dzisiaj porozumienia zielonogórscy seniorzy będą brali udział w warsztatach i szkoleniach, prowadzonych przez mecenasów i radców prawnych. Wśród tematów zajęć znajdzie się m.in. samoobrona, ochrona przed oszustwami w sieci oraz sporządzanie dokumentów notarialnych.

Jak mówi Anna Wojniusz, adwokat, szkolenia będą odpowiadać na potrzeby osób starszych:

– Współpraca z adwokatami jest dla nas bardzo owocna i potrzebna – podkreśla Zofia Banaszak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze:

– Spotkania będą umawiane na bieżąco – dodaje Filip Woziński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze:

Warto dodać, że Uniwersytet Trzeciego Wieku ma nawiązaną współpracę m.in. z Centrum Nauki Keplera, galerią BWA oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.