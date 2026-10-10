Jesienne spacery po lasach pod znakiem ostrożności. Leśnik radzi na co uważać.

Jesienią lasy przyciągają spacerowiczów i grzybiarzy. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Uważać trzeba nie tylko na kleszcze, ale także na śliskie ścieżki, dzikie zwierzęta i spadające gałęzie. W tym okresie pogoda potrafi być zdradliwa – mówi Adrian Kocoń, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec.

Cały czas, niezależnie od pory roku, należy też stosować się do obowiązujących w lasach zakazów.

Leśnicy przypominają również o zachowaniu dystansu od dzikich zwierząt. Nie należy ich dokarmiać ani próbować się do nich zbliżać. Wciąż trzeba też pamiętać o kleszczach, które mogą być aktywne również jesienią, jeśli temperatura jest odpowiednio wysoka. Po powrocie do domu warto dokładnie obejrzeć skórę i sprawdzić ubranie.