Nie ma dyplomatycznego impasu, ale jest niechęć USA do wywierania presji na Rosję – w ten posób prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował słowa sekretarza stanu USA Marco Rubio o braku perspektyw na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu Ukrainy z Rosją. Marco Rubio stwierdził, że konflikt osiągnął „strategiczny impas”.

Wołodymyr Zełenski, mówiąc o Stanach Zjednoczonych, zaznaczył, że nie można z jednej strony negocjować z Rosjanami projektów gospodarczych na przyszłość, a z drugiej mówić, że znajduje się w dyplomatycznym impasie. Jak podkreślił, USA mogą zdecydowanie wpłynąć na Władimira Putina poprzez presję gospodarczą na Rosję i pełne udostępnienie Ukrainie możliwości technologii Starlink:

Nie jesteśmy w dyplomatycznym impasie. Zablokujcie Rosji całą gospodarkę. Zaszyjcie Rosji usta. Nie karmcie jej swoją sprzedażą, po prostu nałóżcie sankcje na ich broń.

Otwórzcie nam, Ukrainie, Starlinka. Przecież otworzyliście go, kiedy odpowiadaliście Iranowi. Wszystko tam działało. Izrael całkowicie kontrolował niebo nad Iranem. Czyli, kiedy jest wam to potrzebne, to tak to działa

– stwierdził Zełenski.

Poinformował też, że delegacja ukraińska udaje się w piątek i sobotę (9/10.10) do USA na rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa.