W piątek (9 października) siatkarzy Astry Nowa Sól czeka trzeci z rzędu wyjazd w tym sezonie II ligi. W Wałbrzychu zmierzą się z miejscowym Chełmcem w ramach trzeciej kolejki rozgrywek.

Po dwóch seriach gier obie ekipy są niepokonane. Zespół z Dolnego Śląska ma na koncie sześć punktów i przegrał do tej pory tylko jednego seta. Z kolei Astra ma o dwa „oczka” mniejszy dorobek, gdyż obydwa dotychczasowe spotkania wygrała po tie-breakach.

Trener Nowosolan, Andrzej Krzyśko spodziewa się kolejnej trudnej przeprawy: