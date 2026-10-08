W piątkowy wieczór w gorzowskiej filharmonii rozpoczyna się XIII Festiwal Muzyczny im. Wojciecha Kilara.

To wyjątkowe spotkania melomanów z muzyką jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Podczas festiwalu zabrzmią zarówno dzieła Wojciecha Kilara, jak i utwory innych znakomitych kompozytorów. W programie znalazły się koncerty i wydarzenia przygotowane z myślą o miłośnikach muzyki klasycznej i filmowej. Koncert inauguracyjny zatytułowany jest Re:Wizje. Mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor filharmonii:

Joanna Pisarewicz podkreśla, że festiwal zajmuje ważne miejsce w kalendarzu sezonu artystycznego Filharmonii.

W niedziele kolejne wydarzenie festiwalowe, tym razem to familijna gra edukacyjna „Kot Kilara”.