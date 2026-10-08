Na Uniwersytecie Zielonogórskim zainaugurowano XIV edycję Dni Polsko-Niemieckich. Tegoroczne obchody rozpoczęły się od panelu dyskusyjnego, podczas którego analizowano aktualną współpracę pomiędzy krajami.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania m.in. z kucharzem Grzegorzem Łapanowskim oraz piłkarzem Łukaszem Piszczkiem.

Kamila Rabiko z Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że uczelnia realizuje projekty z niemieckimi placówkami:

Na czwartkowym wydarzeniu obecny był Wiktor Ząbek, student, który wziął udział w programie Erasmus+ w Niemczech:

– Relacje układają się bardzo pozytywnie. Wspólnie realizujemy wiele projektów – mówi Piotr Firfas, pracownik Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Guben:

Kolejne wydarzenie w ramach Dni Polsko-Niemieckich odbędzie się 15 października. Będzie to spotkanie z Łukaszem Kazkiem na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski oraz krajów niemieckojęzycznych.