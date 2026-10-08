Już w sobotę miłośnicy tatuaży i zwierząt spotkają się by wspólnie pomóc potrzebującym czworonogom.

O godzinie 10 rozpocznie się szósta edycja Charytatywnego Konwentu Tatuażu w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Celem wydarzenia jest zebranie pieniędzy na pomoc zwierzętom z miejskiego schroniska. Mówi Klaudia Nowicka, wolontariuszka pomagająca przy organizacji wydarzenia.

Zaproszeni są wszyscy, nie trzeba decydować się na tatuaż aby pomóc. Na miejscu będą też licytacje. Pieniądze zebrane podczas imprezy zostaną przeznaczone na zakup karmy oraz pokrycie kosztów usług weterynaryjnych.