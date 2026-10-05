Do użytkowników telefonii komórkowej w woj. lubelskim w poniedziałek nad ranem (5 października) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o zakończeniu się rosyjskiego ataku na Ukrainie i o operowaniu w przestrzeni powietrznej RP polskiego lotnictwa.

Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Dodało, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. „Oczekuj dalszych komunikatów” – dodano w poprzednim komunikacie.

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!?Uwaga! Alert RCB!? "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. ———— W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB i przekazaliśmy jego treść operatorom telefonii komórkowej do wysyłki. Równocześnie treść ostrzeżenia została przesłana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że zagrożenie ustało. Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem. Jednocześnie, aby przekazać aktualną informację i odwołać wcześniejsze ostrzeżenie, uruchomiliśmy kampanię odwoławczą informującą o ustaniu zagrożenia. Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia. — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 5, 2026

Decyzją dyrektora RCB informacja o zakończeniu się ataku powietrznego Rosji w Ukrainie została rozesłana do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego. Otrzymały go osoby przebywające w pow.: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlasce, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim i lubartowskim.

RCB zaznaczyło, że wiadomość wysłano również w języku angielskim.