Parlament Europejski ostro o Rosji. Odmawia uznania rosyjskiej Dumy Państwowej za legalną. Deputowani przyjęli rezolucję potępiającą wrześniowe wybory parlamentarne bez udziału opozycji. Europosłowie podkreślili, że wybory odbyły się z naruszeniem podstawowych, międzynarodowych standardów wyborczych.

Rezolucja jest polityczna, niewiążąca prawnie, ale jest presją na europejskie kraje i unijne instytucje. Za jej przyjęciem głosowało 482 europosłów, przeciwko było 41, wśród nich trzech deputowanych z Polski Marcin Sypniewski, Stanisław Tyszka i Grzegorz Braun, 39 się wstrzymało.

„Kompletna farsa wyborcza zorganizowana w atmosferze represji wobec rosyjskiej opozycji, społeczeństwa demokratycznego i niezależnych mediów. Wybory nie były ani wolne, ani uczciwe” – skomentowali europosłowie. Napisali, że krytycy reżimu zostali uwięzieni, zamordowani lub zmuszeni do opuszczenia kraju, a obywatele byli pozbawieni konstytucyjnego prawa do wolnego i demokratycznego głosowania.

Deputowani potępili też zorganizowanie wyborów na ukraińskim Krymie i w częściach obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego, które są obecnie okupowane przez Rosję. Wybory odbyły się też na okupowanych przez Rosję terenach Gruzji i Mołdawii.

W rezolucji jest również apel o nałożenie możliwie szerokich sankcji na tych, którzy umożliwili przeprowadzenie jak napisali europosłowie zainscenizowanego procesu wyborczego, także na osoby odpowiedzialne za oszustwa wyborcze, za represje i na nowo wybranych posłów do rosyjskiej Dumy.