Od meczu Górnika Polkowice ze Stilonem Gorzów rozpocznie się jutro 12 kolejka spotkań gr. 3 III ligi.

Przed sezonem zespół z Polkowic był stawiony w roli jednego z faworytów do awansu, tymczasem po 11 meczach polkowiczanie są na 9. miejscu i mają jeden punkt mniej od Stilonu. To nadal jest mocny rywal, któremu w tym sezonie brakuje regularności, mówi trener gorzowskiego zespołu Karol Gliwiński

Mecz Stilonu z Górnikiem rozegrany zostanie na stadionie w Polkowicach. Początek jutrzejszego spotkania o godz. 15.30