Już za nieco ponad tydzień odbędzie się kolejny Lubuski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.

– Rozmowy i debaty poświęcone tematom gospodarczym po raz kolejny odbędą się Parku Technologii Kosmicznych w zielonogórskim Nowym Kisielinie – mówi Łukasz Pabierowski, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji w UMWL:

Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2026 odbędzie się w czwartek, 15 października. Początek o godz. 9. Gośćmi będą m.in. inwestor Lech Kaniuk czy psycholożka sportu i biznesu Daria Abramowicz.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja na stronie internetowej kongres.lubuskie.pl.